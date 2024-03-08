T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01



DOSYA NO : 2021/429 Esas

KARAR NO : 2024/31

Hakaret, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/01/2024 tarihli ilamı ile 125/1, 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Muzaffer Oızı ve Mehriban kızı, 17/07/1976 doğumlu, MEHRİBAN REFİ ZADE tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın ve süre tutum dilekçesinin tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince tirajı yüksek Gazete ilamına ve genel internet haber sitesinden, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 252/3 maddesi uyarınca itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapılması durumunda 5271 sayılı CMK'nın 251/3-2.cümlesi uyarınca sanık hakkında uygulanan 1/4 oranındaki indirimin korunmasına, sanık tarafından itiraz edilmesi halinde ise sanık hakkındaki sonuç cezada yapılan 1/4 oranındaki indirimin kaldırılması hususu İLANEN TEBLİĞ olunur. 05.03.2024