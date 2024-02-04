T.C.GAZİOSMANPAŞA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Şubat 2024 / 00:01

Sayı : 2023/520 Esas

Davacı , TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , ATİYE VARDAR, AYREDİN YİĞİT, BAHRETTİN YİĞİT, CEMAL TURAN, DURSUN TURAN, ERKAN TURAN, FATMA ÇELEBİ, FERİDE TURAN, FETHİYE YİĞİT, GÜLÜZAR BÖLÜKOĞLU, GÜRŞEN DEMİR, İPEK TURAN, İRFAN TURAN, MEHMET GÜNAY, METİN VARDAR, MUSTAFA TURAN, MÜYESSER SİPAHİOĞLU, NEBAHAT VARDAR, NERGÜZEL KARAKAŞ, ÖZAY TURAN, SABRETTİN YİĞİT, SAFİNAZ KARADAYI, SİNAN VARDAR, ŞENGÜL TURAN, ÜMİT VARDAR, YAVUZHAN VARDAR, ZEKİYE BEYAN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle; İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Arnavutköy Mah. 19736 Parselde kain taşınmazın satış yolu ile ortaklığın giderilmesi talebine ilişkin Mahkememizde açılmış bulunan2023/520 Esas sayılı davasında verilen ara karar gereğince; tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı MUSTAFA TURAN (470***738)'na Dava Dilekçesi, Tensip Tutanağı, Duruşma Zaptı ve duruşma gün ve saatinin TK.28. mad. gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle;

Dava dilekçesine karşı tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi sunabileceği, aksi takdirde davayı inkar etmiş sayılacağı, delillerini cevap dilekçesi ile birlikte sunması gerektiği ve 06/06/2024 günü saat 11:35'de ön inceleme duruşması yapılacağı; belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunması, geçerli bir özrü olmadan mahkememizde hazır bulunmadığı taktirde duruşmaya yokluğunda devam olunacağı ve yapılacak işlemlere itiraz edilemeyeceği hususu tebliğ ve ihtar olunduğu tebliğ yerine geçmek üzere İLAN olunur. 16/01/2024