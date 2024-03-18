T.C. GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 18 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2023/404 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz hakkında öncelikle 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650 ) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alınma usulü denenmiş, ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememizin 2023/404 Esas sayısında dava açılmıştır.

Dosya No : 2023/404

Dava Konusu :Kocaeli ili,Dilovasıilçesi,Tavşancıl-2 Mah. 214 ada, 1 parsel ve 208 ada 9 parsel

Hissedarlar: 1- FARUK LEVENT BEKLEN-16520335454 -

2- NİLGÜN TANYELİ-18284288090 -

3- ZEHRA SEVİL TİRYAKİOĞLU- 11249633010-

4- NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ -

5-ALİYE-

Kamulaştırılacak Alan : Taşınmazların tamamı

1-Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2-Husumet Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilecektir.

3-Kamulaştırma işlemine karşı idari mahkemede iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıfbank Gebze Şubesine yatırılacaktır.

5-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmelidir.

Keyfiyet 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.02/01/2024