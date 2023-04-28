T.C. GEBZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 28 Nisan 2023 / 00:01

ESAS NO : 2020/148 Esas

DAHİLİ DAVALI : KERİM KAYA-(26735502954)-Kestel Mh. Karapınar Cd. No:109 İç Kapı No:Z01 Alanya/ANTALYA

Davacı Nuri ÖZTÜRK vekili tarafından mahkememize açılan "veraset ilamları arasındaki çelişkinin giderilerek güncel veraset ilamı çıkarılması" talepli davasına ilişkin olarak;

Ön inceleme duruşmasının bitirilerek tahkikat aşamasına geçilmesine ilişkin 147/2 meşruhatlı duruşma gün ve saatini bildirir duruşmatutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Ön inceleme duruşmasının bitirilerek tahkikat aşamasına geçilmesine ilişkin duruşma zaptı olup; belirlenen duruşma gün ve saatinde geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz;

Keza tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, bu hususta ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği hususları, belirtilen hususların ihtarı ile duruşma zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.24/04/2023