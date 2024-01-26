T.C. GEBZE1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 26 Ocak 2024 / 00:01

Sayı : E.34726413-2023/557-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Gebze 1 Asliye Ceza Mahkemesinin 11/10/2023 tarih ve 2023/557 esas 2023/1202 karar sayılı hükmü ile Sanık Mustafa ve Fatma oğlu 1973 d.lu Giresun Görele Şahinyuva nüfusuna kayıtlı Kadir KUGU hakkında atılı hakaret suçundan TCK 125/3-a maddesi gereğince Hükmün açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verildiği, kararın ilanından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile 5271 sayılı CMK'nın 252/1 maddesi uyarınca itiraz yolu açık olduğu, 7 günlük süre içerisinde itiraz edilmesi durumunda 5271 sayılı CMK'nın 252/2 maddesi uyarınca mahkemece duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, süresi içerisinde itiraz edilmemesi durumunda verilen bu kararın kesinleşeceği ilan olunur.