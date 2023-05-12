T.C.GEMEREKASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2023 / 00:01

Sayı : 2018/52 Esas 12/04/2023

Konu : TMK 713/4-5 İlan

-İLAN-

Davacılar, MEHMET ÖZTÜRK, MİRİBAN ÖZTÜRK, ŞERİF KELEŞ ile Davalılar, GEMEREK MAL MÜDÜRLÜĞÜ, KEKLİCEK KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; davacılar; 246******68 TC kimlik numaralı Ali' den olma **.03.1977 doğumlu Mehmet Öztürk, 246******30 TC kimlik numaralı Aşir' den olma **.01.1938 doğumlu Miriban Öztürk ve 433******42 TC kimlik numaralı Ali' den olma **.06.1962 doğumlu Şerife Keleş Sivas İli Gemerek İlçesi Keklicek Köyü 115 Ada 154 Parsel sayılı taşınmazın murislerinden kendilerine kaldığını, taşınmazın etrafının duvar ve çit ile çevrili olduğunu, bahçe olarak bir bütün halde kullanılmasına rağmen taşınmazın 38 m2' lik kısmının 115 Ada 155 Parsel sayısı ile hazine adına kayıt ve tescil ediliğini, aynı yer 146 Ada 5 Parsel sayılı taşınmazın tamamının 400 m2 civarında iken 339,99 m2 yüzölçümlü olarak kayıt ve tescil edildiğini, diğer fazlalığın kendilerinin şu anda kullanmış oldukları yerin yol olarak kayıt edildiğini, aynı yer 116 Ada 77 Parsel sayılı taşınmazın alanının yaklaşık 25.000 m2 olduğunu, 116 Ada 59 Parsel sayısı ile hazine adına 16.000 m2' sinin kayıt ve tescil edildiğini, belirtilen dava konusu taşınmazların kendilerinin zilyetliğinde bulunması nedeni ile adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, iş bu ilanın yayımından itibaren 3 ay içerisinde tescil için gerekli koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz etmek isteyenlerin bu süre zarfında mahkememizdeki duruşamlara katılmaları ya da dilekçeleri ile başvurmaları TMK' nun 713/4-5 maddeleri uyarınca tebliğ ve ilan olunur.