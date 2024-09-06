T.C. Gerede Asliye Hukuk Mahkemesinden
T.C. GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/84 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BOLU İLİ, GEREDE İLÇESİ SOFULAR KÖYÜ
PARSEL NO : 785 PARSEL
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : TAMAMI
MALİKİN ADI VE SOYADI : DURKADIN GÜLDEMİR VE DİĞERLERİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/84 Esas sayısında dava açılmıştır.
İlan tarihinden itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Gerede Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açılan davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirmezse kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapılan idare adına tescil edileceği tespit edilerek kamulaştırma bedelinin Gerede Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirmek gerektiği, yukarıda yazılı tapu maliklerine 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasa ile değişen 7. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.(tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.).
#ilangovtr BASIN NO: ILN02084569