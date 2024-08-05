T.C. Germencik (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 05 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

GERMENCİK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



2023/3 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçe, DAĞYENİ Mahalle/Köy, 293 Ada, 11 Parsel, Taşınmazda zeytin ağaçları ile incir ağaçları bulunmakla birlikte bir kısım delice zeytin ağaçları ile fundalıklar bulunmaktadır. Parsel kadastral yola cepheli olup, güneyinde dere yatağı, diğer yönleri benzer tarım arazisi niteliğinde taşınmazlarla çevrilidir.

Yüzölçümü : 82.089,36 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 6.567.148,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : TEİAŞ Lehine 10.738,39 m2 kısmı dahilinde daimi irtifak hakkı tesisi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 13:51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 13:51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 13:51

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071388