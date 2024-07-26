T.C. Giresun 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. GİRESUN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



2024/18 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Giresun ili, Keşap ilçesi, Yolağzı Köyü, 123 ada 66 parsel; 123/66 ada parsel nolu taşınmazın deniz seviyesinden yüksekliği 100 metre civarında bulunmakta ve Giresun-Trabzon karayoluna kuş uçuşu 1,5 km mesafede olup fındık yetiştiriciliği bakımından alt kol bölgesinde bulunmaktadır. Parsele ulaşım patika yoldan sağlanmakta olup köy içinde bulunan Köroğlu kümeevlerine 70 metre mesafededir. Arazi ortalama %10 eğimlidir.

Yüzölçümü : 6.018,33 m2

İmar Durumu: Köy yerleşik alan sınırları içerisinde, plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünde yer alan ifraz ve yapılaşma şartlarına tabidir.

Kıymeti : 3.903.087,62 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir

Özellikleri : Giresun İl, Keşap İlçe, YOLAĞZI Mahalle/Köy, 123 Ada, 66 Parsel, Giresun ili, Keşap ilçesi, Yolağzı ...

Adresi : Giresun İli, Keşap İlçesi, Yolağzı Köyü, 123 Ada 66 Parsel Keşap / GİRESUN

Yüzölçümü : 6.018,33 m2

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 14:05

22/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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