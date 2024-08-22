T.C. Giresun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
Yayın Tarihi:
T.C.
YENİŞEHİRASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı : 2023/659 Esas
Konu : gaiplik ilanı MALİYE HAZİNESİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Bursa İli Yenişehir İlçesi Hıdırbali Mahallesi 77 ada 25 parsel sayılı taşınmazın maliki olanMehmet Kızı Rukiye'nin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, bu kişi hakkında bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02079200