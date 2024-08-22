T.C. Giresun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

YENİŞEHİRASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2023/659 Esas

Konu : gaiplik ilanı MALİYE HAZİNESİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Bursa İli Yenişehir İlçesi Hıdırbali Mahallesi 77 ada 25 parsel sayılı taşınmazın maliki olanMehmet Kızı Rukiye'nin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, bu kişi hakkında bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02079200