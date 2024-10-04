T.C. Gölbaşı (Adıyaman) 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2024 / 00:01

T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/150 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TOKİ tarafından aşağıda ili, ilçesi, köyü, ada ve parsel numarası yazılı davalılara ait taşınmazlarda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazların TOKİ adına tesciline karar verilmesi Mahkememizden istenilmiştir. Bu taşınmazlardaki hak sahiplerinin ve 3. kişilerin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı yapan TOKİ'ye yöneltileceği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malların TOKİ adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedelinin yargılama sırasında hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Gölbaşı (Adıyaman) Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.