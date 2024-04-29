T.C. GÖLBAŞI(ANKARA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 29 Nisan 2024 / 00:01



ESAS NO : 2022/619 Esas

DAVACI : MALİYE HAZİNESİ

DAVALI : ANKARA DEFTERDARLIĞI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Ankara ili Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi 1153 parsel sayılı taşınmazda 05/06/1958 tarih 4435 yevmiye numarası ile Ali FIRTINA lehine ipotek tesis edildiği, Gölbaşı Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/116 esas sayılı dosyası ile davacı Ayşe YARAMANOĞLU tarafından söz konusu ipoteğin kaldırılması istemiyle dava açıldığı, yapılan yargılama sonucu davanın kabulüne karar verildiği, Ali FIRTINA'ya Ankara Defterdarlığı'nın kayyım olarak atandığı ve ilamın 19/12/2011 tarihinde kesinleştiği, anılan kayyımlık kararı uyarınca Ali FIRTINA'nın malvarlığının Ankara Defterdarı tarafından resmen yönetildiği, TMK 588 maddesinde öngörülen koşulların gerçekleştiği, adı geçenin gaipliğine ve adına kayıtlı malvarlığının devlete geçmesine karar verilmesine dair gaipliğe karar verilmesi davasınındavaya konu taşınmaz hakkında hak talep edenlerin Mahkememizin işbu esas sayılı dosyasına başvurabileceği, ilanen tebliğ olunur.

Rica olunur.