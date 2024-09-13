T.C. Gönen (Balıkesir) İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 / 00:01

T.C. GÖNEN (BALIKESİR) İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/257 TLMT.

Örnek No:55*

ir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/257 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Gönen İlçe, RÜSTEM Mahalle/Köy, 450 Ada, 125 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Rüstem Mahallesi, Ramis Caddesi Aysima Apt. No:41 B Blok Dare:2Gönen/Balıkesir / BALIKESİR

Yüzölçümü : 113 m2

Arsa Payı : 14298/234496

İmar Durumu :Bitişik nizam 4 kat konut alanında kalmaktadır

Kıymeti : 3.051.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 14:14

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 14:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 14:14

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 14:14

04/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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