T.C. Gönen (Balıkesir) İcra Dairesi
T.C. GÖNEN (BALIKESİR) İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/257 TLMT.
Örnek No:55*
ir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/257 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Gönen İlçe, RÜSTEM Mahalle/Köy, 450 Ada, 125 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Rüstem Mahallesi, Ramis Caddesi Aysima Apt. No:41 B Blok Dare:2Gönen/Balıkesir / BALIKESİR
Yüzölçümü : 113 m2
Arsa Payı : 14298/234496
İmar Durumu :Bitişik nizam 4 kat konut alanında kalmaktadır
Kıymeti : 3.051.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 14:14
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 14:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 14:14
Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 14:14
04/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02088059