T.C.GÖRELE 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLANEN TEBLİGAT

Yayın Tarihi: 14 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/389

Davacı Görele Tapu Müdürlüğü tarafından davalılar 1095....458 TC kimlik numaralı Adil Öztürk ve müşterekleri aleyhine (Türkiye/Giresun ili, Görele ilçesi, Çatakkırı köyünde kain 171 ada 1 parsel'e yönelik) davacı idare tarafından sehven yanlış işlem sonucu oluşan tapu kaydının düzeltilmesine ilişkin TAPU İPTAL VE TESCİL davası açıldığı, davalı Adil Öztürk'ün bilinen en son adresinin Almanya Federal Cumhuriyeti olduğu, Türkiye/Giresun/Görele 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/389 Esas sayılı dava dosyasında görülmekte olan davada tebliğ adresi tespit edilemeyen davalıya dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediğinden mahkememizce davalı Adil Öztürk'ün bilinen en son adresi Almanya Federal Cumhuriyeti olduğundan dava dilekçesinin Türkiye'de basılıp Almanya'da da yayınlanan genel gazetelerden birinden ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ila 31. maddeleri gereğince “iş bu ilanın yayımlandığı tarihten başlamak üzere iki haftalık süre içerisinde davaya karşı cevap dilekçesi sunabileceği hususu davalı Adil Öztürk'e (TC.no:1095....458) ihtaren bildirilir" Tebligat Kanununun 28 vd. maddeleri uyarınca 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı Adil Öztürk'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.