T.C. GÖYNÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ GÖYNÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 / 00:01



İ L A N

Dosya No :2022/217 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Bolu ili Göynük ilçesi Himmetoğlu mah köy, 25 Cilt, 39 Aile sıra no, 6 sırada nüfusa kayıtlı, EMİNE ve TAHİR kızı oğlu, 01/07/1889 doğumlu, 15163736024 T.C. Kimlik Numaralı Safiye İŞCAN'ın hak sahiplerinin son ilandan başlayarak en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri için Mahkememize başvurmaları aksı halde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu TMK.'nın 594. Maddesine gereğince İLANEN tebliğ olunur.