T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 / 00:01



ESAS SAYISI : 2022/746 Esas

İLAN

DAVALI Sibel Arıcı Davacı, DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, Sibel Arıcı ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;DAVALI Sibel Arıcı 'nın yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi tensip zaptı ve bilirkişi raporları tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.