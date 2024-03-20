T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
Yayın Tarihi:
ESAS SAYISI : 2022/746 Esas
İLAN
DAVALI Sibel Arıcı Davacı, DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, Sibel Arıcı ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;DAVALI Sibel Arıcı 'nın yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi tensip zaptı ve bilirkişi raporları tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN02005143