T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 06 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/784 Esas

DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

2- HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ Halfeti/ ŞANLIURFA

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

İLAN

Davacı SALİH KARAYILAN ile Davalılar HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Halfeti ilçesi Yukarıgöklü mahallesinde krokide A harfi ile tanımlanan kuzeyinde 1110 Parsel, Doğusunda, Güneyinde ve Batısında tapulama harici alan ile çevrili yaklaşık 3918,80 m²tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2023/784 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.25/12/2023