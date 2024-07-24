T.C. Hatay 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. HATAY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)



Esas No : 2024/150

Davalı : İsmet VURUCU

Davacı Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş. vekili tarafından davalı İsmet Vurucu aleyhine açılan tazminat davasında; davacı vekili tarafından sunulan dava dilekçesinde dilekçesinde özetle davalı İsmet Vurucu adına kayıtlı 01 ADA 474 plaka sayılı aracın kusurlu olarak park halindeki 31 BD 404 plakalı sayılı araca çarpması nedeniyle maddi hasar oluştuğu, maddi hasardan kaynaklı olarak müvekkil şirketin dava dışı araç sürücüsüne 34.498,52 TL ödeme yaptığı, yapılan bu ödemenin rücuen tahsil istemi ile davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese duruşma gününü bildirir davetiye çıkarıldığıadresin tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamamış olması nedeniyledava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesine karşı HMK 127. maddesi gereğince iki hafta içinde cevap vermeniz, iki haftalık süre içinde cevap vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 04.06.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065492