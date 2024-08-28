T.C. Hekimhan Asliye Hukuk Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C. HEKİMHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/164 Esas
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/164 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/08/2024
*Malatya ili Hekimhan ilçesi, Davulku mahallesi 106 ada 333 parsel
#ilangovtr BASIN NO: ILN02081325