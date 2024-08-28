T.C. Hekimhan Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. HEKİMHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/162 Esas



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/162 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/08/2024

*Malatya ili, Hekimhan ilçesi, Hasançelebi mahallesi 107 ada 1220 parsel,

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