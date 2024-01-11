T.C. HENDEK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 11 Ocak 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/413 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Botaş (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi ) vekili Av. Alper Doğantarafından aşağıdaki listede belirtilen kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların mülkiyet hakkının tapuda Botaş (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi ) adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1-Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu' nun 29/09/2022 tarih ve 11267-1 Sayılı "Kamu Yararı Kararı" yerine geçmek üzere "Lüzum Kararı'na istinaden BOTAŞ Genel Müdürlüğü' nün22/12/2022 tarih ve 287 sayılı kararı ile BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi)lehine taşınmazların aşağıda listede belirtilen m2 değerleri üzerinden geçici ve daimi irtifak haklarınınBOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi) lehine tescil yönünde kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankasına yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Duruşmaların 22/01/2024-26/01/2024 tarihinde saat 09:00’da Hendek 1.Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda başlayacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,

5-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

6-Açılacak davalarda husumetin Botaş (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi ) ’ne yöneltilmesi gerektiği,

7-Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet hakkının Botaş (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi ) adına tesciline karar verileceği, hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 03/01/2024

Katip 184506 Hakim 219890

S.NO D.NO İLÇESİ KÖY/MAHALLE ADA PARSEL GEÇİCİ M2 DAİMİ M2

1-2023/413Hendek Eskibıçkı Mahallesi 103 7 714,64 2300,99

Davalı Yasin Şahinoğlu

2-2023/415 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 113 3 36,62 811,45

Hendek Eskibıçkı Mahallesi 114 1 1134,44 3522,59

Davalı Halil Keskin

3-2023/416 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 112 2 954,05 2378,53

Davalı Tuncay Key

4-2023/417 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 113 9 7,69 1151,67

Davalı MohammedEbrahim M. B. Al Sulaiti

5-2023/418 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 107 14 0 262,87

Davalı Ömür Kardeş

6- 2023/419 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 107 13 589,78 1686,21

Davalı Mustafa Torunoğlu

7- 2023/420 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 107 7 714,1 2749,67

Davalı Kemal Key - Murat Key - NazmiyeKey- Sedat Key - Selda Türedi

8- 2023/421 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 107 6 596,2 984,64

Davalı Adem Yılmaz- Derya Özkan- Dilek Doğan-Firdevs Borazan- Hamdi Yılmaz-

Melek Baltacı- Mukaddes Toroğlu

9- 2023/422 Hendek Soğuksu Mahallesi 3137 24 86,4 659,95

Davalı Ertaç Bozkurt

10- 2023/423 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 106 51 228,21 113,89

2023/423 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 106 52 67,83 1013,18

Davalı Halit Ateş

11- 2023/424 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 106 14 0 178,72

Davalı Mahmut Key

12- 2023/425 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 106 5 150,53 545,36

DavalıFazıl Key

13- 2023/426- HendekEskibıkçıMahallesi 106 22 369,95 2065,6

Davalı Burak Taşdemir- Hülya Özer- Muhammed Fatih Taşdemir -Nuset Taşdemir

Muhammed Yavuz Taşdemir

14-2023/427 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 106 21 384,74 1902,72

DavalıHarun Burcu

15-2023/428 HendekEskibıkçı Mahallesi 105 2 706.61 2212,36

Davalı Şevket Ay

16-2023/429 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 106 19 50,75 982,19

Davalı :Tülay Özyürek

17-2023/430Hendek Eskibıkçı Mahallesi 106 18 0 26,15

Davalı Yalçın Deniz

18-2023/431 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 106 17 60,53 511,08

Davalı Fedayi Ateş- Selami Ateş

19-2023/432 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 106 15 497,72 1495,39

Hendek Eskibıçkı Mahallesi 112 3 553,79 1000,51

Hendek Eskibıçkı Mahallesi 113 1 167,76 1228,82

Davalı Gökhan Baygın

20-2023/433 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 121 1 621,98 2498,53

Hendek Eskibıçkı Mahallesi 122 1 728,99 2188,26

Davalı Büşra Ozan- Miray Ozan- Nuran Ozan -Turhan Ozan

21-2023/434 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 104 3 0 536,44

Hendek Eskibıçkı Mahallesi 105 1 14,03 189,581

Hendek Eskibıkçı mahallesi 136 9 0 466,81

Davalı Osman Ay

22-2023/435Hendek EskibıçkıMahallesi 136 6 1268,97 4228,39

Hendek EskibıçkıMahallesi 104 2 528,93 1195,19

Davalı Metin Çakır- Erson Çakır

23-2023/436 Hendek Eskibıkçı Mahallesi 103 8 234,29 458,92

Davalı Ali Şahinoğlu

24-2023/437Hendek EskibıçkıMahallesi 136 8 307,72 948,18

Davalı :Ayşe Çakır

25-2023/438 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 118 15 1690,38 5218,39

Davalı Sabri Kılıç

26-2023/439Hendek EskibıçkıMahallesi 118 10 0 314,81

Davalı : Turhan Ozan

27-2023/440 HendekEskibıçkı Mahallesi 117 1 811,05 3191,88

Davalı Sedat Torunoğlu - Vedat Torunğulu

28-2023/441 Hendek Eskibıçkı Mahallesi 116 4 343,75 2165,71

Davalı Hikmet Çetinkaya

29-2023/442 Hendek Eskibıçkı mahallesi 115 4 164,78 348,39

Davalı Münevver Şahin

30-2023/443 Hendek HacıkışlaMahallesi 133 8 4,05 914,13

Davalı Muhammet Kolbasar

312023/444Hendek HacıkışlaMahallesi 133 6 381,72 1397,11

Davalı Mustafa Sonbahar

32-2023/445 Hendek HacıkışlaMahallesi 133 4 704,14 780,61

Hendek HacıkışlaMahallesi 133 5 32,45 204,51

Davalı : Hacer Sonbahar

33-2023/446 Hendek Hacıkışla Mahallesi 126 7 231,56 1605,72

DavalıAyşe Hanım Öztürk

34-2023/447 Hendek HacıkışlaMahallesi 126 6 665,28 1444,98

Davalı Hakkı Burtul

35-2023/448 Hendek HacıkışlaMahallesi 101 11 0 345,51

Davalı Ali Kumbasar-Fatma Hanım Kumbasar- Aslı Kumbasar (Turna)- Arzu Kumbasar (Aşkar)-

Ozan Kumbasar- Özlem -Kumbasar-Abbas Kumbasar- Yahya Kumbasar- Yasemin Kumbasar- Tülay Kumbasar- Fergan Nuray Kumbasar- Günay Kumbasar - Güray Kumbasar - Necmiye Kumbasar - Rabiye Kumbasar- Yahya Kumbasar

36-2023/449 HendekHacıkışla Mahallesi 101 10 467,45 1179,03

DavalıYaşar Özdemir

37-2023/450Hendek Hacıkışla Mahallesi 172 4 343,32 1024,37

Davalı Ahmet Tokgöz- Ayşe Yıldız - Emine Tokgöz - Hamit Tokgöz - Hanife Karahisar-Mehmet Tokgöz -Recep Tokgöz-Reyhan Çakır

38-2023/451Hendek HacıkışlaMahallesi 133 14 754,36 2425,28

Davalı : Resmiye Şahin

39- 2023/452Hendek SoğuksuMahallesi 3084 6 52,64 571,37

Hendek SoğuksuMahallesi 3084 7 202,04 608,43

Hendek SoğuksuMahallesi 3084 10 0 465,17

Hendek SoğuksuMahallesi 3084 11 647,32 1531,86

Hendek SoğuksuMahallesi 3084 12 381,46 1192,23

Hendek SoğuksuMahallesi 3084 22 0 196,27

Davalı Servet Kaşkaş- Canan Kaşkaş- Cihan Kaşkaş- Nalan Kaşkaş- Şayan Kaşkaş- Ahmet Kaşkaş- Behice Kaşkaş- Elif Gürdramada - Emine Andırmak- Emine Kaşkaş- Hacer Kaşkaş- Hadi Yıldız- Hadiye Nuran Başoğlu- Hasan Kaşkaş- Hatice Adalı -Leyla Ertürk - Mustafa Kaşkaş- Recep Kaşkaş - Sevinç Kaşkaş- Süveyda Öztürk- ZeynepKaçar- Zübeyda Maktalan

40-2023/453Hendek Soğuksu Mahallesi 3084 16 62,81 2994,68

Davalı :Elçin Tetik- Münevver Tetik Kaya- Mürvet Tetik- Türkan Tetik Çakır- Zihan Tetik- Zihni Tetik

41-2023/454Hendek Soğuksu Mahallesi 3084 20 133.41 465,63

Davalı Behice Kaşkaş - Elif Gürdramada

42-2023/455 HendekSoğuksu Mahallesi 3106 11 0 249,57

Davalı : Adnan Akman- Ali Ceylan- Ali İşler- Ali Öner- Asiye Ceylan- Aydan Özmen Akman- Ayşe Ceylan-Birgül Akman- Davut Ceylan- Ekrem Eker- Emine Ceylan- Emine İşler- Edem Eker- Fatma İşler- Fatma İşler (Doğan kızı)- Halil İbrahim Alakmak- Halit Akman- Hanife Ceylan- Harun Ceylan- Hatice Ceylan- İbrahim İşler- İshak Akman- Jale Akman- Kamil İşler- Mehmet Ayhan Akman- Meyram İşler-Musa Ceylan- Mustafa Ceylan- Münevver İşler- Müzeyyen Alakmak- Nazmi Alakmak- Nuran Ceylan - Nurdane Eker- Ömer Faruk İşler- Recep İşler - Talip Akman- Turhan Ceylan- Yavuz Selim İşler

43-2023/456Hendek SoğuksuMahallesi 3137 23 419,25 1190,34

Davalı Ayşe Akman

44-2023/457 Hendek Soğuksu Mahallesi 3138 1 409,44 778,9

Davalı : Ergün Akkaya

45-2023/458 HendekSoğuksuMahallesi 3137 28 275,68 957,57

Davalı Ahmet Azgı

46-2023/459Hendek Soğuksu Mahallesi 117 3 540,26 1526,80

Davalı : İbrahim İşler

47-2023/460HendekSoğuksuMahallesi 3137 26 175,11 560,34

Davalı Muammer Bozkurt

48-2023/461 Hendek Soğuksu Mahallesi 3084 18 157,2 521,23

Hendek Soğuksu Mahallesi 3084 19 256,94 807,28

Davalı :Haluk Adalı- Murat Gürdrama

49-2023/462 Hendek Soğuksu Mahallesi 3138 2 120,37 169,37

Hendek Soğuksu Mahallesi 3138 3 190,14 909,08

Hendek Soğuksu Mahallesi 129 1 905,03 1911,21

Davalı Arafat Koç- Ayşe Koç - Gülizar Koç - Resul Koç

50-2023/463HendekSoğuksu Mahallesi 3106 14 261,56 881,76

Davalı İzzet Asmaoğlu- Lütfü Asmaoğlu - Nebiye Dilekoğlu - Sabriye İşgör

51-2023/464HendekSoğuksuMahallesi 3126 4 108,01 1061,68

Davalı Halit Tekneci -İnci Pehlivan - İsmailTekneci - Ömer Pehlivan- Ziya Tekneci

52-2023/465 Hendek Soğuksu Mahallesi 3137 9 374,83 637,06

Davalı : Zihni Kahraman- Nevin Kahraman- İdris Kahraman- Nurdan Kahraman

53-2023/466Hendek SoğuksuMahallesi 3084 17 345,52 1175,06

Davalı Hülya Çağlı(Albayrak)- Hülya Özay- İsmet (Çağlı) Beslen -Mütfi Çağlı - SadetÇağlı Örsel- Şefik Çağlı

54-2023/467 Hendek Soğuksu Mahallesi 3126 5 597,84 2092,03

Davalı Ayşe Melek Çolakoğlu- Emine Abay - Emine Aydın - Fatma Kamat- Halil Abay - Hanife Özlen - İbrahim Abay- Muhammet Abay

55-2023/468Hendek SoğuksuMahallesi 3137 12 0 265,8

Davalın Emine Tekneci- Fatma Özdemir- Hatice Çelik- Mehmet Tekneci- MeryemÇelik- Oya Uçkun- Rukiye Tekneci

56-2023/469 Hendek Soğuksu Mahallesi 3118 7 0 25,61

Davalı Abdi Batman- Ayşe Atik- Fatma (baba adı Ahmet) -Ayşe ( baba adı Ahmet) - Fatma Püsküllü- Lütfi İmamoğlu- Lütfiye İmamoğlu

57-2023/470HendekSoğuksu Mahallesi 3137 11 818,72 3096,41

Davalı Adem Asmaoğlu- Emine Yıldırım- Fatma Asmaoğlu- Gönül Berk- Hatice Çelik- Kerime Yılmaz- Melike Güleş- Miyase Alvert- Murat Asmaoğlu- Musa Ceylan- Mustafa Akak- Resul Asmaoğlu

58-2023/471 HendekSoğuksu Mahallesi 3138 6 323,93 1532,19

Davalı İsmail Koç- Salih Koç- Davut Koç- Kadire Koç- Emine Kurnaz- Ali Osman Koç- Gökben Koç- Muhammet Koç- Mehmet Arif Koç- Murat Koç- Gülşen Er- Nurşen Pişkin

59-2023/472Hendek SoğuksuMahallesi 125 1 845,40 2588,26

Davalı Zafer Aykaç- Yasin Aykaç- Yusuf Aykaç Hümeyra Sağlık- Esra Önal -Tacid Aykaç Yunus Türeyyen

60-2023/473 Hendek Soğuksu Mahallesi 3138 5 6,59 507,29

Davalı Fikret Acır- Gülten Yaşar- Nurten Aygün- Turan Acır- Turhan Acır

61-2023/474 Hendek Soğuksu Mahallesi 3137 10 294,28 913,64

Davalı Adem Sevecan- Oğuzhan Alparslan Sevecan - Semihan Sevecan- Tuğba Sevecan- Zeynep Sevecn - Alihan Buğra Sevecan- Hamide Sevecan- Hanifi Şen-Naciye Değirmenci- Nazmiye Değirmenci- Necmettin Sevecan- Ümmügül Sevecan