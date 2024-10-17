T.C. Hizan Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 17 Ekim 2024 / 00:01

T.C. HİZAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/17 Esas16/05/2023

Bitlis İli, Hizan İlçesi, Kayadeler Köyü, Cilt No: 21, Hane No: 58'de nüfusa kayıtlı Resul ve Besra oğlu Hizan 01.07.1966 doğumlu, 29791230878 T.C. Kimlik numaralı Burhan KARABAŞ hakkında bilgisi bulunan kimselerin, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren mahkememizin 2023/17 Esas sayılı dosyasına en geç 6 ay içinde başvurmaları ve adresini bildirmeleri aksi halde yukarda adı geçen Burhan KARABAŞ'ın GAİPLİĞİNE karar verileceği ilan olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 29791230878

ADI SOYADI : BURHAN KARABAŞ

BABA ADI : RESUL

ANA ADI : BESRA

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1966

DOĞUM YERİ : HİZAN