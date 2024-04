T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 28 Nisan 2024 / 00:01



Dosya No : 2020/100 Esas

İ L A N

SANIK: MIKHAIL ZOTOV, Pavel ve Elızavera oğlu,

30/04/1956 RUSYA doğumlu,

BAUMANA CAD. NO: 231 DAİRE:5 KONSTANTİNOVSKROSTOV/RUSYA

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 16/02/2022 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Her ne kadar sanık MIKHAIL ZOTOV'NIN 5237 sayılı TCK’nın 106/1-1. cümlemaddesi gereğince tehdit suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış olsa da; sanığın üzerine atılı eylemi gerçekleştirdiği tarihten itibaren TCK 66. Maddesinde ön görülen dava zaman aşımının tamamlanması nedeniyle iş bu kamu davasının zaman aşımının dolmasına bağlı olarak 5237 sayılı yasanın 66 ve 5271 sayılı yasanın 223/8. Maddeleri uyarıncaZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNE,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 08.03.2024

Hakim 266930

e-imzalıdır