T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01



Dosya No : 2021/442 Esas

İ L A N

SANIK: ZHAVAKHAR ATAEVA, Mumkelı ve Kabırat kızı,

03/08/1975 DAGISTAN doğumlu,

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 15.03.2023 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

SanıkZHAVAKHAR ATAEVA'nun üzerine atılı fuhuşa yer temin etmek suçunu işlediği sabit olduğundan, .............. neticeten 1 Yıl 8 Ay Hapis Ve 80 Tl Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, ........ sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması ve sanığın talebi de dikkate alınarak CMK'nun 231/5. maddesi uyarınca sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın 5271 sayılı CMK 231/8. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmesi sebebiyle 5 yıl süre ile denetim süresine tâbi tutulmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf-itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064103