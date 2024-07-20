T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2021/442 Esas
İ L A N
SANIK: ZHAVAKHAR ATAEVA, Mumkelı ve Kabırat kızı,
03/08/1975 DAGISTAN doğumlu,
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 15.03.2023 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
SanıkZHAVAKHAR ATAEVA'nun üzerine atılı fuhuşa yer temin etmek suçunu işlediği sabit olduğundan, .............. neticeten 1 Yıl 8 Ay Hapis Ve 80 Tl Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, ........ sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması ve sanığın talebi de dikkate alınarak CMK'nun 231/5. maddesi uyarınca sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
Sanığın 5271 sayılı CMK 231/8. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmesi sebebiyle 5 yıl süre ile denetim süresine tâbi tutulmasına,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf-itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02064103