T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024 / 00:01

Dosya No : 2020/396 Esas

İ L A N

SANIK: EKATERINE PITAVA, Venıamın ve Ketevan kızı,

21/04/1963 GÜRCİSTAN doğumlu

APT 59, JAVAKHİSHVİLİ STREET N 72ABATUM/GEORGIA

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 10/01/2023. Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanık Ekaterıne Pıtava'nın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği Mahkememizce sabit görülmekle eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204/1. maddesi uyarınca ....... yasal koşulları oluştuğundan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5 maddesi gereğince, sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Sanığın 5271 sayılı Kanun'un 231/8. maddesi gereğince, 5 yıl boyunca denetim süresine tabi tutulmasına,

Adli emanetin 2020/273 sırasında kayıtlı Ekaterıne Pıtava adına düzenlenmiş 61002004932 kimlik/vatandaşlık numaralı bir adet Türk ve Gürcistan Vatandaşları için Giriş Çıkış İşlem Formunun dosyada delil olarak saklanmasına

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 04.01.2024

Hakim 220040

e-imzalıdır