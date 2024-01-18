T.C. İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024 / 00:01

Örnek No:55*



2019/31 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Süleymaniye mahallesi, 254 ada, 392 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında Tarla vasfındadır. Keşif tarihi itibariyle taşınmazın üzerinde fiilen beyaz lahana yetiştirildiği tespit edilmiştir. Taşınmazda tarımsal faaliyet yapılmaktadır. Sulanabilir tarım arazisi niteliğinde olan taşınmaz düze yakın olup, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu değildir. Parselin batısı yol, diğer kısımları tarla vasfında arazilerle sınırlanmıştır. Taşınmazın kadastral yolu bulunmaktadır. Taşınmaz Bursa - Eskişehir karayoluna 600 metre mesafededir.

Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Süleymaniye mahallesi, 254 ada, 392 parsel. İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 8.615 m2

İmar Durumu : Taşınmaz 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon - İlave Nazım İmar Planı kapsamında "Ova Korum Alanı" olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 4.307.500,00-TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29.02.2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07.03.2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28.03.2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 04.04.2024 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.