T.C. İnegöl (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
T.C. İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/24 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mahmudiye mahallesi, 838 ada, 558 parsel sayılı taşınmaz...
Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mahmudiye mahallesi, 838 ada, 558 parsel. İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 100,00-m2
İmar Durumu : 1/1.000 Ölçekli İnegöl Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında "Hmax: 9.50, Küçük Sanayi Sitesi" planlıdır.
Kıymeti : 4.560.000,00-TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri:
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02.10.2024 - 14:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 09.10.2024 - 14:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30.10.2024 - 14:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 06.11.2024 - 14:15
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02087372