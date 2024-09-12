T.C. İnegöl (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2024/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mahmudiye mahallesi, 838 ada, 558 parsel sayılı taşınmaz...

Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mahmudiye mahallesi, 838 ada, 558 parsel. İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 100,00-m2

İmar Durumu : 1/1.000 Ölçekli İnegöl Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında "Hmax: 9.50, Küçük Sanayi Sitesi" planlıdır.

Kıymeti : 4.560.000,00-TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02.10.2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 09.10.2024 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30.10.2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 06.11.2024 - 14:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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