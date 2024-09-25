T.C. İskenderun 1. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN



Sayı : E.17297182-2015/560-Ceza Dava Dosyası 20.09.2024

İskenderun 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Yahya ve Zekiye oğlu26/08/1992 Halep doğumlu NEİF ELŞEHİR hakkında 5607 SYM suçundan açılan kamu davasında mahkememizin 2015/560 Esas, 2024/23 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ve sanık hakkında DÜŞME kararı verildiği,

Gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur.

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