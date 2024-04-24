T.C. İSKENDERUN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 24 Nisan 2024 / 00:01



Sayı : E.23826126-2021/132-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 19/01/2023 tarih, 2021/132 esas, 2023/43 karar sayılı ilamı ilebir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede imkan sağlama suçundan 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 80 TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen; Mohamed Walıd ve Ayesha oğlu, 1986 d.lu, MUJAHED BAZMAWI tüm aramalara rağmen bulunamamış olup gerekçeli karartebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıksarısının ilan tarihinden itibaren 7 günsonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR