T.C. Isparta 2. Aile Mahkemesi

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

T.C.

ISPARTA

2. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı :2024/34 Esas Konu : ilanen tebligat

Davacı , MERVE KADEMLİOĞLU ile Davalı , ALİ ERYILMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davası nedeniyle;

Davalı 337xxxxx562 TC. Kimlik numaralı, Isparta ili, merkez ilçesi, Kepeci mah/köy ,Cilt no : 20,hane no : 260'denüfusa kayıtlı, Mehmet ve Müjgen oğlu 22/10/1985 doğumlu ALİ ERYILMAZ' ın adresi tespit edilemediğinden, davalıya davacı tarafından açılan Nafaka artırımı davasına ilişkin davanın ön inceleme duruşma günü olan 24/09/2024 günü saat 11:10 ' da mahkememiz duruşma salonunda hazır olması veya usulen vekille temsil ettirmesi,duruşmaya gelmediği takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu T.K.'nun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.17/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065031