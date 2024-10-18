T.C. Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/330 Esas

Davacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Isparta ili, Merkez İlçesi, Doğancı Mahallesi, 8511 Ada 6 Parsel sayılı taşınmazın maliklerinden Hakkı'nın MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2024/330 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur.

GAİP

1-HAKKI