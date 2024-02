T.C. ISPARTA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 / 00:01

HÜKÜM ÖZETİ DOSYA NO : 2022/497 EsasKARAR NO : 2023/926

C.SAV.ESAS NO : 2015/1298

SANIK : İBRAHİM MURAT TAŞDEMİR, İbrahim ve Suna oğlu, 01/01/1991 Isparta doğumlu, Isparta, Merkez, Turan mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak Suretiyle Vergi Usul Kanununa Muhalefet,Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek suretiyle Vergi Usul Kanununa Muhalefet SUÇ TARİHİ : 2022

UYGULANAN KANUN MAD. : 213 Sayılı Kanunun 359/b, 43, 53, 213 Sayılı Kanunun 359/a-2-son, 5237 sayılı TCK 66, 67, 5271 sayılı CMK. 223/8, 5237 sayılı TCK 51/1 maddeleri

VERİLEN CEZA MİKTARI : Düşme-Düşme-15 ay hapis cezasının Ertelenmesine

KARAR TARİHİ : 17/10/2023

2009 ve 2020 yılında Sahte Fatura Düzenlemek suçundan 213 Sayılı Kanunun 359/b, 43, 53 maddeleri gereğince 2 kez , cezalandırılması suçundan TCK 66. Maddeleri ve 5271 sayılı CMK.223/8 maddesi gereğince zamanaşımı nedeniyle DÜŞÜRÜLMESİNE, Defter ve Belgeleri gizlemek suretiyle 213 sayılı yasaya muhalefet suçundan 15 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, CMK. 231 maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasının tadiren yer olmadığına, 5237 sayılı TCK’nun 51/1 maddesi uyarınca sanığa verilen bu suçtan verilen hapis cezasının ERTELENMESİNE, 1 YIL 3 AY SÜREYLE DENETİM ALTINA ALINMASINA, Temyiz incelemesi için 15 gün içinde dilekçe ile başvurulması halinde Yargıtay ilgili Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay'da temyiz yasa yolu açık olmak üzere karar verilen Sanık İBRAHİM MURAT TAŞDEMİR’in tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.09/02/2024

YİM-75972 Hakim-119284 e-imza e-imza