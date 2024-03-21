T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 / 00:01



DOSYA NO : 2023/485 Esas

KARAR NO : 2024/148

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kasten Yaralama Sonucu, Yasal Hakların Kullanılmasını Engellemek, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/02/2024 tarihli ilamı ile 116/4, 116/1, 142/2.h.2, 119/2 maddesi gereğince 6400 TL ADLİ PARA, 3 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Hekmat ve Mawlouda oğlu, 01/01/2007 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı SAMIR ALAHMAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile müdafiinin istinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.03.2024