T.C. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 05 Ekim 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/590 Esas

KARAR NO : 2024/330

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/03/2024 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mouhamed ve Ourıda oğlu, 01/01/1965 doğumlu, sanık DRID KARIM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetini GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.10.2024