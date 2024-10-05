T.C. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO : 2023/590 Esas
KARAR NO : 2024/330
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/03/2024 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mouhamed ve Ourıda oğlu, 01/01/1965 doğumlu, sanık DRID KARIM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetini GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.10.2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02099453