T.C İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesi
T.C İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLANEN DUYRULUR
ESAS NO : 2020/865 Esas
DAVALILAR : 1- BİLGE YAVAŞ Ülkü Sok. No:4 K:13 D:26 Suadiye Kadıköy/ İSTANBUL
2- HOTEL TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
3- CEMİL EMRE YAVAŞ Caddebostan Mah. Nihat Kızıltan Sok. No:16 İç Kapı No:29 Kadıköy/İst. Kadıköy/ İSTANBUL
4- ÇAĞRI ÜNVER ÇAĞRI ÜNVER, 50791568494TC Nolu, Lındenstumpf 351688 Wıpperfürth
Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında,
Aşağıda açık kimliği bulunan Mustafa Hikmet ve Bilge'den olma 10/08/1975 İstanbul doğumlu 58321353572 T.C kimlik numaralı CEMİL EMRE YAVAŞ'a Mahkememizin 2020/865 E. Sayılı dosyasında alınan 09/01/2024 tarihli bilirkişi raporuna karşı mahkememize beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.
TC KİMLİK NO : 58321353572
ADI SOYADI : CEMİL EMRE YAVAŞ
BABA ADI : MUSTAFA HİKMET
ANA ADI : BİLGE
DOĞUM TARİHİ : 10/08/1975
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
#ilangovtr BASIN NO: ILN02067768