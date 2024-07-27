T.C İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2024 / 00:01

T.C İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLANEN DUYRULUR

ESAS NO : 2020/865 Esas

DAVALILAR : 1- BİLGE YAVAŞ Ülkü Sok. No:4 K:13 D:26 Suadiye Kadıköy/ İSTANBUL

2- HOTEL TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ

3- CEMİL EMRE YAVAŞ Caddebostan Mah. Nihat Kızıltan Sok. No:16 İç Kapı No:29 Kadıköy/İst. Kadıköy/ İSTANBUL

4- ÇAĞRI ÜNVER ÇAĞRI ÜNVER, 50791568494TC Nolu, Lındenstumpf 351688 Wıpperfürth

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında,

Aşağıda açık kimliği bulunan Mustafa Hikmet ve Bilge'den olma 10/08/1975 İstanbul doğumlu 58321353572 T.C kimlik numaralı CEMİL EMRE YAVAŞ'a Mahkememizin 2020/865 E. Sayılı dosyasında alınan 09/01/2024 tarihli bilirkişi raporuna karşı mahkememize beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

TC KİMLİK NO : 58321353572

ADI SOYADI : CEMİL EMRE YAVAŞ

BABA ADI : MUSTAFA HİKMET

ANA ADI : BİLGE

DOĞUM TARİHİ : 10/08/1975

DOĞUM YERİ : İSTANBUL

#ilangovtr BASIN NO: ILN02067768