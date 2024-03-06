T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2023/1475 Esas
Konu : gaiplik ilanı
GAİPLİK İLANI
GÜNER KAYATÜRK ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SEVİM UĞURLU gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/12/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 20432194498
ADI SOYADI : SEVİM UĞURLU
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1941
DOĞUM YERİ : KARACAKÖY
İKAMETGAH ADRESİ : Katip Kasım Mah. Sepetçi Selim Sk. No:12 İç Kapı No:101 Fatih/ İSTANBUL
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|BASIN NO: ILN01996445