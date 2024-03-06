T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06 Mart 2024 / 00:01

Sayı : 2023/1475 Esas

Konu : gaiplik ilanı

GAİPLİK İLANI

GÜNER KAYATÜRK ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SEVİM UĞURLU gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/12/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 20432194498

ADI SOYADI : SEVİM UĞURLU

BABA ADI : MUSTAFA

ANA ADI : EMİNE

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1941

DOĞUM YERİ : KARACAKÖY

İKAMETGAH ADRESİ : Katip Kasım Mah. Sepetçi Selim Sk. No:12 İç Kapı No:101 Fatih/ İSTANBUL