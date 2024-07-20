T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

DOSYA NO : 2022/306 Esas

KARAR NO : 2023/1236

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/11/2023 tarihli ilamı ile TC.K. 165/1 maddesi gereğince 10 AY HAPİS VE 4000 TL ADLİ PARA , VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e) cezası ile cezalandırılan Nodar ve Tinatın kızı, 06/04/1980 doğumlu, sanık Vera KHANJALIASHVILI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 14.07.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064273