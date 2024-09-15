T.C. İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 15 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Sayı :2024/205 Esas 05/09/2024

Uyuşmazlık konusu 5737 savılı Vakıflar Yasasının 17. maddesi hükmüne dayanılarak açılan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Kanber Sokağında bulunan 331 ada, 14 parsel sayılı, 82,01 m2 yüzölçümlü Sultan Beyazıt Vakfından İcareli, avlulu ahşap ev vasıflı taşınmazın 1/2, hissesinin Kostanti kızı Maryora adına kayıtlı iken, İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/513 Esas, 2014/740 Karar sayılı ilamı ile Kostanti kızı Maryora'nın mirasının Maliye Hazinesine kaldığına karar verilen ve bu karara göre tapuda 10.12.2015 tarih, 13239 yevmiye ile Maliye Hazinesi adına tescili yapılan yukarıda bilgisi yazılı taşınmaz kayıtlarının iptali ile Sultan Beyazıt Vakfı adına tescili davası olup,

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen Kostanti kızı Maryora'yı tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, hakkında bilgisi bulunan kimselerin; işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/205 Esas Sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçen Kostanti kızı Maryora'nın bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi halde dava dilekçesinin ilan yolu tebliğine ve yapılacak yargılama sonucunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince gaipliğine ve gaip adına olan Kostanti kızı Maryora adına kayıtlı iken, İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/513 Esas, 2014/740 Karar sayılı ilamı ile Maliye Hazinesi adına tescili yapılan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Kanber Sokağında bulunan 331 ada, 14 parsel sayılı, 82,01 m2 yüzölçümlü Sultan Beyazıt Vakfından İcareli, avlulu ahşap ev vasıflı taşınmazın 1/2 hissesinin tapu kayıtlarının iptali ile Sultan Beyazıt Vakfı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.

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