T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

Esas No: 2022/70

Karar No: 2024/106

Mahkememizin 28/03/2024 tarih, 2022/70 Esas, 2024/106 Karar sayılı kararı ile katılan Suriye vatandaşı, Velid ve Meyede'den olma, 1997 Suriye doğumlu Hasan TELLİ, katılanı olduğu Yağma suçuna ilişkin davada Suça Sürüklenen Çocuklar Ahmet Al AHMED ve Ahmed NAYİF hakkında Kamu Davasının Kovuşturmasının Durdurulması kararı verildiği, kararın katılana tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmenbulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğolunur. 18/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064319