T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

Esas No: 2023/223

Karar No: 2024/180

Mahkememizin 28/05/2024 tarih, 2023/223 Esas, 2024/180 Karar sayılı kararı ile müşteki İran vatandaşı, Jafar ve Sedıgheh oğlu, 26/01/1984 Tehran doğumlu Hamıdreza HOSSEINZADEHTAGHVAEI, müştekisi olduğu Hırsızlık suçuna ilişkin davada suça sürüklenen çocuk Yiğit ÇELİK hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verildiği, kararın müştekiye tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 18/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064316