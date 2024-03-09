T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 09 Mart 2024 / 00:01

İ L A N

Sayı : 2022/620 Esas 24/01/2024

DAVALI : 1- TEVFİK KAVALOĞLU Yeni Selimiye Sokak No: 47 Sarıyer/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü 14/05/2024 günü saat:10:50 olup, bu nedenle işbu yazımız ekinde Tensip Zaptı, Bilirkişi Raporu, Dava Dilekçesi ve Ekleri Ekli olup, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi ve karşı delillerinizi sunmanız ve tebliğ ettirmeniz aksi takdirde başkaca cevap verme ve delil sunma taleplerinizden vazgeçmiş sayılacağınız hususu duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve İLANEN tebliğ olunur.