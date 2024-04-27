T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 27 Nisan 2024 / 00:00

T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/14 Esas 21/03/2024

VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davacı , Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü İle Davalı , Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) ) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde; dava konusu İstanbul ili, Fatih ilçesi Mollaaşkı Mah. Kaşar Sok. Bulunan 481 pafta 2666 ada 2 parsel sayılı 50.95 m yüzölçümlü Ahşap Ev vasıflı taşınmazın Halil Efendi Vakfından icareli taşınmazın 4/48 hissesi Salim 4/48 hissesi Rasim adlarına kayıtlı olduğunu, bahse konu taşınmazın tapu kayıtları üzerinde ve mahallinde yapılan araştırmada uzun zamandan beri sahipsiz kaldığını bu nedenle Salim ve Rasim'in gaipliğine ve adına kayıtlı olan tapu kaydının iptali ile Halil Efendi Vakfı adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

İşbu İlan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde MK'nın 33. maddesine göre yukarıda adı geçen kişiler hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişilerin hakimliğimizin 2023/14 Esas sayılı dava dosyasına müracat etmeleri gerektiği, aksi halde yukarıda ismi geçen kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği ilan olunur.