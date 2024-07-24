T.C. İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/27

KARAR NO : 2024/16

Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/01/2024 tarihli ilamı ile sanık hakkında açılan kamu davasında, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup, Müşteki ANAMARIA TIMIŞ, (Theodor ve Petruta kızı, 1981 bükreş doğumlu), Müşteki CARLOS ESTEVES, (Carlos ve Estela oğlu, 1975 meksika doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, Müştekilere gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 14/05/2024

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