T.C. İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2023/67 Esas

KARAR NO : 2024/202

Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/04/2024 tarihli ilamı ile SSÇ Suna KAYA hakkında 5000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Özcan ve Ceylan kızı, 2006 Beyoğlu doğumlu Suna KAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve suça sürüklenen çocuk müdafinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 05/09/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02087479