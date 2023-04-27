T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 27 Nisan 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2018/627 Esas

KARAR NO : 2023/50

Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/01/2023 tarihli ilamı ile 13/1 maddesi gereğince durma kararı verilen Qader ve Kurdıstan Jameel oğlu, 1995 doğumlu, Irak uyruklu kayıtlı RAMADHAN KAKA QADER BAJRAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.04.2023