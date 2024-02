T.C. İSTANBUL 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 / 00:01

GAZETE İLANI

DOSYA NO : 2023/225 Esas

KARAR NO : 2023/359 Karar

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : NOUR İSLAM TAİB, Bolam ve Fatima oğlu, 1989 cezair doğumlu, Muhsine Hatun Mh Hisar Çeşmesi Sk No:18 Umut Otel Fatih İstanbul

MÜŞTEKİ : YASER ABDULSEMİH, Abdurrahman ve Nasıra oğlu, 1986 filistin doğumlu, Muhsine Hatun Mh Hisar Çeşmesi Sk No:18 Umut Otel Fatih İstanbul

SANIK : FERHAT ACET, Mehmet ve Şükriye oğlu, 11/01/1998 Eminönü doğumlu, Mardin, Artuklu, Aytepe mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Silahla Tehdit, Basit Yaralama

KARAR TARİHİ : 17/10/2023

Silahla Tehdit ve Basit Yaralama suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17.10.2023 tarihli kararı ile sanık Ferhat ACET hakkında;

Her ne kadar iki müştekiye yönelik nitelikli yağma suçunu işlediği iddiası ile kamu davası açılmış ise de; mahkememizce yapılan yargılama sonucunda sanığa yüklenen eylemlerin sabit olduğu ancak yağma iddiasının sübuta ermediği, atılı eylemlerin müşteki Nour İslam Taib'e yönelik basit yaralama ve her iki müştekiye yönelik silahla tehdit suçunu oluşturduğu sonuç ve vicdani kanısına varıldığından:

1-Müştekilere yönelik silahla tehdit suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK 106/2-a, TCK 43/2-1, 62/1 maddeleri gereğince neticeten 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına ve TCK 53. maddesindeki kısıtlılıkların uygulanmasına,

2-Müşteki Nour İslam Taib'e yönelik basit yaralama suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK 86/2, 62/1, 52/4 maddeleri uyarınca mahkumiyetine ve CMK 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına,

Karar verilmiş ve bu karar sanık müdafi tarafından da istinaf edilmiş olup, yapılan tüm aramalara rağmen müşteki YASER ABDULSEMİH'in tebligata yarar açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.16.02.2024