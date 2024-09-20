T.C. İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 20 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2. İLAN

Sayı : 2022/428 Esas 22/08/2024

İSTANBUL 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI KAYYIM BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememiz yukarıdaki esas numarası ile tapu iptali ve tescil davası açılmış olmakla,

Davaya konu İstanbul Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy mahallesi 111 parsel sayılı 84,79 m² miktarındaki arsanın1/6 hissesinin Emetullah kızı Şaziye'nin nerede olduğu bilinmediğinden hak ve manfaatlerinin korunması amacı ile Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/781 esas 2009/270 karar sayılı kararı ile 3561 sayılı yasa gereğince İstanbul Defterdarı kayyım olarak atandığı taşınmazın kayyımla idaresi süresi dolduğundan 5737 sayılı TMK 17. Maddesi gereğince Hazine adına gerekli tescil işlemlerinin yapılabilmesi için adı geçen Emetullah kızı Şaziye'nin gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla, TMK'nın 33. Maddesi gereğince gaip hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2022/428 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, gaip hayatta ise aynı şekilde açık adresinin de bildirilmesi hususunun, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı yüksek üç büyük gazetelerin birisinde ve genel internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilan edilerek ilan edildiğine dair gazete nüshasının mahkememize gönderilmesi hususu ilanen tebliğ olunur.22/08/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02091325