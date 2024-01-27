T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İ L A N

Yayın Tarihi: 27 Ocak 2024 / 00:01



DOSYA NO : 2017/27

KARAR NO : 2023/470

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin 2017/27 Esas 2023/740 Karar sayılı 28/11/2023 tarihli ilamı ile 359/a-2 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Halil ve Hediye oğlu, 02/05/1958 doğumlu, Kırklareli, Merkez, İnece Kazımpaşa mah/köy nüfusuna kayıtlı YUSUF TARAKÇI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli kara rtebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolunun açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği, İLAN olunur. 25/01/2024