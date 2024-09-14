T.C. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO : 2023/108
KARAR NO : 2024/85
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/01/2024 tarihli ilamı ile Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Kamu Görevlisine Hakaret suçlarından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ile cezalandırılan Narkuly ve Rozugul oğlu, 13/10/1993 Türkmenistan doğumlu GUVANCH NARBAYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.09.2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02088770