T.C. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 14 Eylül 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2023/108

KARAR NO : 2024/85

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/01/2024 tarihli ilamı ile Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Kamu Görevlisine Hakaret suçlarından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ile cezalandırılan Narkuly ve Rozugul oğlu, 13/10/1993 Türkmenistan doğumlu GUVANCH NARBAYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.09.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02088770