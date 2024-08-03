T.C. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO :2023/279 Esas

KARAR NO :2024/283 Karar

1072 sayılı Kanuna Aykırılık, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/04/2024 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada sanık Yakup Aras'ın 4.980,00 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık Yakup Aras'a (Ramazan ve Pakize oğlu, 09/12/1969 Ermenek doğumlu) gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 01/08/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071084